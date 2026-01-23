https://ria.ru/20260123/pokhischenie-2069756483.html
Появились подробности похищения подростка в Красноярске
Появились подробности похищения подростка в Красноярске
Отец пропавшего в Красноярске подростка заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников, сообщили... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
Появились подробности похищения подростка в Красноярске
РИА Новости: из сейфа отца пропавшего в Красноярске подростка пропали 3 млн руб
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Отец пропавшего в Красноярске подростка заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«
"Предварительно установлено, что вчера поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 миллиона рублей. В настоящее время оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников", - сообщила представитель надзорного ведомства.
Она добавила, что позже отец получил видео с просьбой мальчика выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в десять раз больше похищенной суммы.
Как ранее сообщили в ГСУ СК РФ
по региону, 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве. Прокуратура поставила расследование дела на контроль.