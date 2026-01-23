Появились подробности похищения подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Отец пропавшего в Красноярске подростка заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"Предварительно установлено, что вчера поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 миллиона рублей. В настоящее время оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников", - сообщила представитель надзорного ведомства.

Она добавила, что позже отец получил видео с просьбой мальчика выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в десять раз больше похищенной суммы.

По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве. Прокуратура поставила расследование дела на контроль.