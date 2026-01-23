На поиски похищенного в Красноярске подростка собирают добровольцев

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Поисковые общественные организации собирают добровольцев на поиски похищенного в Красноярске 14-летнего подростка.
Информация о пропаже ребенка опубликована на странице красноярской региональной общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной в соцсети "ВКонтакте", а также на странице поискового отрада "Лиза Алерт" Красноярского края в соцсети "ВКонтакте".
Волонтеры просят всех, кто обладает любой информацией о пропавшем подростке, а также о его местонахождении, сообщить в полицию или поисковикам.
Ранее в ГСУСК РФ по региону сообщили, что в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данным следствия, вечером в четверг подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Согласно опубликованному видео, неизвестный был одет в черную куртку с капюшоном. Как уточнили в ГСУСК, отец мальчика в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. Кроме того, ему прислали видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).