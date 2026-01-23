Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/pogoda-2069861119.html
Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник
Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник - РИА Новости, 23.01.2026
Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник
Снегопады в Москве усилятся во вторник, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:43:00+03:00
2026-01-23T13:43:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064842426_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ec5f8f07ea76a192d61fbba89bbec0d.jpg
https://ria.ru/20260122/peterburg-2069547011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064842426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_20a83c2b3bb20148d433fd1f6bea4a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Новый год
Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник

РИА Новости: в Москве во вторник выпадет до половины месячной нормы снега

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве во время снегопада
Туристы на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Туристы на Красной площади в Москве во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Снегопады в Москве усилятся во вторник, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ясную ночь на понедельник в Москве сохранится 20-градусный мороз, днем минус 9 - минус 12, к вечеру ожидаются снегопады, которые усилятся во вторник, выпадет до 22-27 миллиметров осадков или до половины месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что из-за этого сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ сейчас составляет 32 сантиметра, подрастут как минимум на 10 сантиметров.
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Вчера, 12:53
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала