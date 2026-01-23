Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Снегопады в Москве усилятся во вторник, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что из-за этого сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ сейчас составляет 32 сантиметра, подрастут как минимум на 10 сантиметров.