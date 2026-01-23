https://ria.ru/20260123/podrostok-2069924372.html
Подросток из Красноярска передал деньги, похищенные у отца, мошенникам
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Подросток, считавшийся пропавшим в Красноярске, забрал 3 миллиона рублей из дома по указанию неизвестных ему лиц и передал деньги мошенникам, сообщает СУСК по региону.
"В ходе расследования установлено, что 22 января подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам", - говорится в сообщении.
По данным СК
, после этого на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием передачи выкупа, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения выдвинутых условий.
Следователями при взаимодействии с сотрудниками полиции установлен автомобиль и водитель такси, на котором передвигались молодые люди, а также иные свидетели.
В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске
вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой иногородней девушкой в арендованной мошенниками квартире. В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего.