Подросток из Красноярска передал деньги, похищенные у отца, мошенникам - РИА Новости, 23.01.2026
16:58 23.01.2026 (обновлено: 18:17 23.01.2026)
Подросток из Красноярска передал деньги, похищенные у отца, мошенникам
Подросток из Красноярска передал деньги, похищенные у отца, мошенникам - РИА Новости, 23.01.2026
Подросток из Красноярска передал деньги, похищенные у отца, мошенникам
Подросток, считавшийся пропавшим в Красноярске, забрал 3 миллиона рублей из дома по указанию неизвестных ему лиц и передал деньги мошенникам, сообщает СУСК по... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Подросток из Красноярска передал деньги, похищенные у отца, мошенникам

Подросток из Красноярска похитил у отца 3 миллиона рублей и передал мошенникам

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Подросток, считавшийся пропавшим в Красноярске, забрал 3 миллиона рублей из дома по указанию неизвестных ему лиц и передал деньги мошенникам, сообщает СУСК по региону.
"В ходе расследования установлено, что 22 января подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам", - говорится в сообщении.
По данным СК, после этого на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием передачи выкупа, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения выдвинутых условий.
Следователями при взаимодействии с сотрудниками полиции установлен автомобиль и водитель такси, на котором передвигались молодые люди, а также иные свидетели.
В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой иногородней девушкой в арендованной мошенниками квартире. В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего.
