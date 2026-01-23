Подростка, найденного в Красноярске, и его отца везут в отдел СК

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Пропавшего подростка, найденного с девушкой в квартире в Красноярске, и его отца везут в отдел регионального СК, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.