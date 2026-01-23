Рейтинг@Mail.ru
Подростка, найденного в Красноярске, и его отца везут в отдел СК - РИА Новости, 23.01.2026
14:38 23.01.2026 (обновлено: 14:50 23.01.2026)
Подростка, найденного в Красноярске, и его отца везут в отдел СК
Пропавшего подростка, найденного с девушкой в квартире в Красноярске, и его отца везут в отдел регионального СК, сообщили РИА Новости в главном следственном... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске, Россия, Красноярский край
Подростка, найденного в Красноярске, и его отца везут в отдел СК

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Пропавшего подростка, найденного с девушкой в квартире в Красноярске, и его отца везут в отдел регионального СК, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Подростка везут в отдел к нам (ГСУ СК - ред.), отца тоже везут", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование.
В пятницу региональное СУСК России сообщило, что мальчика нашли живым, он находился на арендованной квартире вместе с девушкой. Отец в беседе с РИА Новости подтвердил этот факт, сказал, что сына везут в отдел полиции, и пообещал, что не станет его наказывать, а будет заново выстраивать с ним отношения.
Сотрудник СК России на месте, где погиб ребенок, роя тоннель в сугробе в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Красноярском крае девочка погибла, роя тоннель в сугробе
ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в КрасноярскеРоссияКрасноярский край
 
 
