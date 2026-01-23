https://ria.ru/20260123/podrostok-2069882546.html
Подростка, найденного в Красноярске, и его отца везут в отдел СК
Пропавшего подростка, найденного с девушкой в квартире в Красноярске, и его отца везут в отдел регионального СК, сообщили РИА Новости в главном следственном... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:38:00+03:00
2026-01-23T14:38:00+03:00
2026-01-23T14:50:00+03:00
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
россия
красноярский край
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске, Россия, Красноярский край
