Рейтинг@Mail.ru
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 23.01.2026 (обновлено: 11:20 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/podrostok-2069791246.html
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать - РИА Новости, 23.01.2026
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать
Подросток пытался украсть пакет с документами и телефоном у девушки в поезде на станции метро "Парк культуры" в Москве, но был задержан, возбуждено уголовное... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:14:00+03:00
2026-01-23T11:20:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069764331.html
https://ria.ru/20260123/gaz-2069767970.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать

В Москве подросток вырвал у девушки в метро пакет с документами, но был задержан

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подросток пытался украсть пакет с документами и телефоном у девушки в поезде на станции метро "Парк культуры" в Москве, но был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительной информации, на станции метро "Парк культуры" молодой человек в вагоне электропоезда выхватил из рук 23-летней пассажирки пакет, в котором лежали документы и мобильный телефон. Злоумышленник попытался скрыться, выбежав на станцию, пострадавшая последовала за ним", - говорится на сайте ведомства.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В прокуратуре рассказали о семье подростка, похищенного в Красноярске
09:14
Свидетели удерживали похитителя и не дали ему скрыться, после чего им занялись сотрудники патрульно-постовой службы столичного метро. Похищенное изъяли и вернут владелице.
Как видно на видео, опубликованном на сайте ведомства, молодой человек забегает в вагон метро и вырывает у сидящей девушки пакет, после чего пытается сбежать, однако его останавливают очевидцы на станции.
В столичном главке добавили, что подросток был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, о произошедшем уведомлены его законные представители.
"Отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 161 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей
09:35
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала