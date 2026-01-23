https://ria.ru/20260123/podrostok-2069791246.html
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать - РИА Новости, 23.01.2026
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать
Подросток пытался украсть пакет с документами и телефоном у девушки в поезде на станции метро "Парк культуры" в Москве, но был задержан, возбуждено уголовное... РИА Новости, 23.01.2026
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать
В Москве подросток вырвал у девушки в метро пакет с документами, но был задержан
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подросток пытался украсть пакет с документами и телефоном у девушки в поезде на станции метро "Парк культуры" в Москве, но был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительной информации, на станции метро "Парк культуры" молодой человек в вагоне электропоезда выхватил из рук 23-летней пассажирки пакет, в котором лежали документы и мобильный телефон. Злоумышленник попытался скрыться, выбежав на станцию, пострадавшая последовала за ним", - говорится на сайте ведомства.
Свидетели удерживали похитителя и не дали ему скрыться, после чего им занялись сотрудники патрульно-постовой службы столичного метро. Похищенное изъяли и вернут владелице.
Как видно на видео, опубликованном на сайте ведомства, молодой человек забегает в вагон метро и вырывает у сидящей девушки пакет, после чего пытается сбежать, однако его останавливают очевидцы на станции.
В столичном главке добавили, что подросток был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, о произошедшем уведомлены его законные представители.
"Отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 161 УК РФ
. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в ведомстве.