В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подросток пытался украсть пакет с документами и телефоном у девушки в поезде на станции метро "Парк культуры" в Москве, но был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"По предварительной информации, на станции метро "Парк культуры" молодой человек в вагоне электропоезда выхватил из рук 23-летней пассажирки пакет, в котором лежали документы и мобильный телефон. Злоумышленник попытался скрыться, выбежав на станцию, пострадавшая последовала за ним", - говорится на сайте ведомства.

Свидетели удерживали похитителя и не дали ему скрыться, после чего им занялись сотрудники патрульно-постовой службы столичного метро. Похищенное изъяли и вернут владелице.

Как видно на видео, опубликованном на сайте ведомства, молодой человек забегает в вагон метро и вырывает у сидящей девушки пакет, после чего пытается сбежать, однако его останавливают очевидцы на станции.

В столичном главке добавили, что подросток был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, о произошедшем уведомлены его законные представители.