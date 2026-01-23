Подростки, избившие мужчину в Подмосковье, на следующий день ограбили его

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Двое подростков, которые избили 51-летнего мужчину в его квартире в Лыткарино и снимали это на видео, на следующий день вернулись и ограбили его, сообщает подмосковная прокуратура.

"По предварительным данным, 9 ноября 2025 года группа подростков незаконно проникла в жилище 51-летнего местного жителя, применив к нему насилие, они похитили мобильный телефон потерпевшего и денежные средства в сумме 27 тысяч рублей. При этом днем ранее они также причинили побои мужчине, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщали в пресс-службе подмосковного главка СК РФ , на них завели уголовное дело "по факту избиения пожилого мужчины группой молодых людей из хулиганских побуждений".

В прокуратуре отметили, что возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "г" части 2 статьи 161 УК РФ за "Грабеж, совершенный группой лиц, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия", ход и результаты его расследования взяло под контроль надзорное ведомство.