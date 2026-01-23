https://ria.ru/20260123/podmoskove-2069878807.html
Подростки, избившие мужчину в Подмосковье, на следующий день ограбили его
Подростки, избившие мужчину в Подмосковье, на следующий день ограбили его - РИА Новости, 23.01.2026
Подростки, избившие мужчину в Подмосковье, на следующий день ограбили его
Двое подростков, которые избили 51-летнего мужчину в его квартире в Лыткарино и снимали это на видео, на следующий день вернулись и ограбили его, сообщает... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:27:00+03:00
2026-01-23T14:27:00+03:00
2026-01-23T14:27:00+03:00
происшествия
россия
лыткарино
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20260120/ekaterinburg-2069111378.html
https://ria.ru/20260122/omsk-2069535857.html
россия
лыткарино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, лыткарино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Лыткарино, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростки, избившие мужчину в Подмосковье, на следующий день ограбили его
Подростки, избившие мужчину в Лыткарино, на следующий день ограбили его
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Двое подростков, которые избили 51-летнего мужчину в его квартире в Лыткарино и снимали это на видео, на следующий день вернулись и ограбили его, сообщает
подмосковная прокуратура.
"По предварительным данным, 9 ноября 2025 года группа подростков незаконно проникла в жилище 51-летнего местного жителя, применив к нему насилие, они похитили мобильный телефон потерпевшего и денежные средства в сумме 27 тысяч рублей. При этом днем ранее они также причинили побои мужчине, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как ранее сообщали в пресс-службе подмосковного главка СК РФ
, на них завели уголовное дело "по факту избиения пожилого мужчины группой молодых людей из хулиганских побуждений".
В прокуратуре отметили, что возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "г" части 2 статьи 161 УК РФ за "Грабеж, совершенный группой лиц, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия", ход и результаты его расследования взяло под контроль надзорное ведомство.
Двое подозреваемых задержаны, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения, добавили в ведомстве.