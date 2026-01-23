https://ria.ru/20260123/podmoskove-2069814217.html
В Подмосковье мужчина погиб при взрыве газа в гараже
Мужчина погиб, три человека пострадали при взрыве газа в гараже в Звенигороде, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:04:00+03:00
