В Подмосковье мужчина погиб при взрыве газа в гараже
12:04 23.01.2026 (обновлено: 12:56 23.01.2026)
В Подмосковье мужчина погиб при взрыве газа в гараже
В Подмосковье мужчина погиб при взрыве газа в гараже - РИА Новости, 23.01.2026
В Подмосковье мужчина погиб при взрыве газа в гараже
Мужчина погиб, три человека пострадали при взрыве газа в гараже в Звенигороде, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
россия
звенигород
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
2026
Новости
происшествия, россия, звенигород, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Звенигород, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчина погиб при взрыве газа в гараже

В Звенигороде мужчина погиб при взрыве газа в гараже

На месте взрыва газа в гараже в Звенигороде
На месте взрыва газа в гараже в Звенигороде
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
На месте взрыва газа в гараже в Звенигороде
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мужчина погиб, три человека пострадали при взрыве газа в гараже в Звенигороде, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
"Уголовное дело возбуждено по факту гибели 42-летнего мужчины, а также получения травм еще тремя людьми, по ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 22 января при утеплении гаража произошел взрыв, гараж загорелся. Погибший занимался этими работами. Трое пострадавших госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
В ведомстве уточнили, что, предварительно, воспламенение газа произошло от источника открытого горения.
Как отметили в прокуратуре Подмосковья, среди пострадавших при взрыве газового баллона - двое 17-летних подростков. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
