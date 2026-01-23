Молдавия называет удушение Приднестровья реинтеграцией, заявил МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия называет реинтеграцией банальные методы удушения Приднестровья, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее в пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
"То, что Молдова называет реинтеграцией, является банальными методами экономического, политического, информационного удушения. Мы будем противостоять и бороться. Называть реинтеграцией – так называемой санкции, блокады, давление, экономические ограничения – нельзя! Это недопустимо. Это как раз есть нарушение прав и свобод людей", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также считает, что молдавская сторона сегодня занимается информационной пропагандой. По его словам, представители Молдавии в реальности не делают ничего, чтобы создать атмосферу взаимопонимания и конструктивного диалога.
"Они, наоборот, усиливают враждебность, разрушают коммуникации и нормальное взаимодействие. Они не ведут диалог с Приднестровьем как положено, а готовят некие тайные планы. А всё очень просто. Надо сесть за стол переговоров. И вести полноценный диалог. На уровне президентов, политических представителей и рабочих групп", - отметил Игнатьев.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
