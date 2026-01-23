Рейтинг@Mail.ru
Молдавия называет удушение Приднестровья реинтеграцией, заявил МИД ПМР - РИА Новости, 23.01.2026
18:52 23.01.2026
Молдавия называет удушение Приднестровья реинтеграцией, заявил МИД ПМР
Молдавия называет удушение Приднестровья реинтеграцией, заявил МИД ПМР
2026-01-23T18:52:00+03:00
2026-01-23T18:52:00+03:00
Молдавия называет удушение Приднестровья реинтеграцией, заявил МИД ПМР

Игнатьев: Молдавия называет реинтеграцией банальные методы удушения ПМР

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия называет реинтеграцией банальные методы удушения Приднестровья, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее в пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о реинтеграции Приднестровья
Вчера, 15:40
"То, что Молдова называет реинтеграцией, является банальными методами экономического, политического, информационного удушения. Мы будем противостоять и бороться. Называть реинтеграцией – так называемой санкции, блокады, давление, экономические ограничения – нельзя! Это недопустимо. Это как раз есть нарушение прав и свобод людей", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также считает, что молдавская сторона сегодня занимается информационной пропагандой. По его словам, представители Молдавии в реальности не делают ничего, чтобы создать атмосферу взаимопонимания и конструктивного диалога.
"Они, наоборот, усиливают враждебность, разрушают коммуникации и нормальное взаимодействие. Они не ведут диалог с Приднестровьем как положено, а готовят некие тайные планы. А всё очень просто. Надо сесть за стол переговоров. И вести полноценный диалог. На уровне президентов, политических представителей и рабочих групп", - отметил Игнатьев.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
Вчера, 08:00
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Госдуме оценили решение Молдавии выйти из СНГ
20 января, 09:57
 
