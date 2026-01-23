Молдавия называет удушение Приднестровья реинтеграцией, заявил МИД ПМР

Глава МИД ПМР также считает, что молдавская сторона сегодня занимается информационной пропагандой. По его словам, представители Молдавии в реальности не делают ничего, чтобы создать атмосферу взаимопонимания и конструктивного диалога.

"Они, наоборот, усиливают враждебность, разрушают коммуникации и нормальное взаимодействие. Они не ведут диалог с Приднестровьем как положено, а готовят некие тайные планы. А всё очень просто. Надо сесть за стол переговоров. И вести полноценный диалог. На уровне президентов, политических представителей и рабочих групп", - отметил Игнатьев.