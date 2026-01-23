Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага

Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении солдатом появилось в распоряжении РИА Новости.

"Наших бойцов заставляли вывешивать флаги. Украинские и флаги 60-й бригады. Некоторые бойцы получали из-за этого ранения либо становились "двухсотыми" (гибли – ред.). То есть вас мало того, что кинут на "мясо", так еще и будут бессмысленные задачи ставить", - рассказал Салюков.