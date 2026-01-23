Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага

https://ria.ru/20260123/plennyj-2069965497.html
Боевики 60-й бригады ВСУ погибли при пиар-установке флагов Украины, рассказал украинский пленный Александр Салюков. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Боевики 60-й бригады ВСУ погибли при пиар-установке флагов Украины, рассказал украинский пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении солдатом появилось в распоряжении РИА Новости.
"Наших бойцов заставляли вывешивать флаги. Украинские и флаги 60-й бригады. Некоторые бойцы получали из-за этого ранения либо становились "двухсотыми" (гибли – ред.). То есть вас мало того, что кинут на "мясо", так еще и будут бессмысленные задачи ставить", - рассказал Салюков.