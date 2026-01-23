Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 23.01.2026
Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага
Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага - РИА Новости, 23.01.2026
Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага
Боевики 60-й бригады ВСУ погибли при пиар-установке флагов Украины, рассказал украинский пленный Александр Салюков. РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
украина
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага

Пленный Салюков: боевики 60-й бригады ВСУ погибли при пиар-установке флагов

© РИА Новости / Павел Лисицын
Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Боевики 60-й бригады ВСУ погибли при пиар-установке флагов Украины, рассказал украинский пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении солдатом появилось в распоряжении РИА Новости.
"Наших бойцов заставляли вывешивать флаги. Украинские и флаги 60-й бригады. Некоторые бойцы получали из-за этого ранения либо становились "двухсотыми" (гибли – ред.). То есть вас мало того, что кинут на "мясо", так еще и будут бессмысленные задачи ставить", - рассказал Салюков.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец
2 апреля 2025, 22:07
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
