Песков: часть активов в США могут направить на восстановление Донбасса

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина, что часть средств из замороженных в США активов РФ может быть направлена на восстановление пострадавших в ходе СВО территорий.