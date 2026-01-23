Рейтинг@Mail.ru
Песков: часть активов в США могут направить на восстановление Донбасса
13:05 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/peskov-2069837679.html
Песков: часть активов в США могут направить на восстановление Донбасса
2026-01-23T13:05:00+03:00
2026-01-23T13:05:00+03:00
в мире
россия
сша
донбасс
дмитрий песков
владимир путин
в мире, россия, сша, донбасс, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, США, Донбасс, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: часть активов в США могут направить на восстановление Донбасса

Песков: часть активов в США может пойти на восстановление территорий после СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина, что часть средств из замороженных в США активов РФ может быть направлена на восстановление пострадавших в ходе СВО территорий.
Ранее Песков заявил, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов.
"По остальным деньгам из этой суммы, упомянутой мной, Путин также сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий. В этом контексте могу сейчас сказать одно: территории, которые находятся на Донбассе, действительно, значительно пострадали в ходе боевых действий", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков ответил на вопрос о замороженных российских активах
Вчера, 11:40
 
