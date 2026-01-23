https://ria.ru/20260123/peskov-2069833329.html
Песков прокомментировал длительность переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Песков прокомментировал длительность переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле - РИА Новости, 23.01.2026
Песков прокомментировал длительность переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о состоявшихся переговорах России и США в Кремле, заявил, что в ходе таких серьёзных консультаций на... РИА Новости, 23.01.2026
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
стив уиткофф
россия
сша
Песков: на таких консультациях, как встреча с Уиткоффом, на время не смотрят