12:52 23.01.2026
Песков прокомментировал длительность переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о состоявшихся переговорах России и США в Кремле, заявил, что в ходе таких серьёзных консультаций на время никто внимания не обращает.
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 мск четверга, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
"Тема очень ответственная, архиважная и очень сложная. И поэтому, конечно, здесь, как правило, проводя такие серьезные консультации, на время, никто, как правило, внимания не обращает", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Российская делегация получила инструкции от Путина, заявил Песков
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
