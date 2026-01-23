Рейтинг@Mail.ru
Песков: Москва не хочет публично вдаваться в детали переговоров по Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/peskov-2069831266.html
Песков: Москва не хочет публично вдаваться в детали переговоров по Украине
Песков: Москва не хочет публично вдаваться в детали переговоров по Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Песков: Москва не хочет публично вдаваться в детали переговоров по Украине
Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, считает это нецелесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:45:00+03:00
2026-01-23T12:45:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
москва
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069822361.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине, москва, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Москва, Дмитрий Песков, Россия
Песков: Москва не хочет публично вдаваться в детали переговоров по Украине

Песков: Москва не хочет публично вдаваться в детали урегулирования на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, считает это нецелесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, поэтому какая именно формула (детали в рамках переговорного процесса по Украине - ред.) подразумевается под формулой Анкориджа - я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразным", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы
12:20
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеМоскваДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала