Песков: Москва не хочет публично вдаваться в детали переговоров по Украине
Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, считает это нецелесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:45:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
москва
дмитрий песков
россия
