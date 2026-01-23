Рейтинг@Mail.ru
12:41 23.01.2026 (обновлено: 12:49 23.01.2026)
Донбасс значительно пострадал в ходе боевых действий, заявил Песков
Донбасс значительно пострадал в ходе боевых действий, заявил Песков
Донбасс значительно пострадал в ходе боевых действий, заявил Песков

Песков: Донбасс значительно пострадал в ходе боевых действий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Территория Донбасса значительно пострадала в ходе боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Территории, которые находятся на Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий", - сказал Песков журналистам.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Очень болезненно": в Раде сделали откровенное признание о Донбассе
18 января, 01:28
 
ДонбассДмитрий ПесковРоссия
 
 
