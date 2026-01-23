https://ria.ru/20260123/peskov-2069829519.html
Территория Донбасса значительно пострадала в ходе боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2026
Донбасс значительно пострадал в ходе боевых действий, заявил Песков
