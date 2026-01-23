Рейтинг@Mail.ru
15:42 23.01.2026
В Перми мужчина поджег будку за крипту, но не смог вывести деньги
происшествия, россия
Происшествия, Россия
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 янв - РИА Новости. Пермяк задержан по делу о теракте за поджог станции оператора сотовой связи, за который он получил вознаграждение в криптовалюте, но вывести деньги не смог, так как забыл пароль от кошелька, сообщает краевое ГУМВД.
По данным ведомства, 21 января в населённом пункте Очёрского округа загорелась щитовая будка, в которой находилась базовая станция оператора сотовой связи. Правоохранители установили, что причиной пожара стал поджог: на дверце, внутреннем замке будки и оборудовании были найдены следы повреждения и термического воздействия. Причастный к инциденту 29-летний мужчина был задержан.
"Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ. До избрания меры пресечения фигурант был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Он раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.
Полицейским пермяк рассказал, что действовал по указке мужчины, связавшегося с ним в мессенджере. Незнакомец предложил выполнить криминальное задание за 30 тысяч рублей. Поджог, совершавшийся при помощи спичек и бензина, нужно было зафиксировать на камеру мобильного телефона. Позже фигурант отправил видеоотчёт "заказчику". Взамен он получил обещанное вознаграждение в виде криптовалюты, но вывести средства на банковский счёт не смог, так как забыл пароль от электронного кошелька.
