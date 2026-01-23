В Перми мужчина поджег будку за крипту, но не смог вывести деньги

По данным ведомства, 21 января в населённом пункте Очёрского округа загорелась щитовая будка, в которой находилась базовая станция оператора сотовой связи. Правоохранители установили, что причиной пожара стал поджог: на дверце, внутреннем замке будки и оборудовании были найдены следы повреждения и термического воздействия. Причастный к инциденту 29-летний мужчина был задержан.

Полицейским пермяк рассказал, что действовал по указке мужчины, связавшегося с ним в мессенджере. Незнакомец предложил выполнить криминальное задание за 30 тысяч рублей. Поджог, совершавшийся при помощи спичек и бензина, нужно было зафиксировать на камеру мобильного телефона. Позже фигурант отправил видеоотчёт "заказчику". Взамен он получил обещанное вознаграждение в виде криптовалюты, но вывести средства на банковский счёт не смог, так как забыл пароль от электронного кошелька.