Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, пишет Reuters
Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, пишет Reuters - РИА Новости, 23.01.2026
Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, пишет Reuters
Переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине на сегодня завершились, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 23.01.2026
Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, пишет Reuters
Reuters: первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился