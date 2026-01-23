В Абу-Даби не наблюдается признаков подготовки к переговорам

АБУ-ДАБИ, 23 янв - РИА Новости. В столице ОАЭ Абу-Даби, где запланирована первая официальная трехсторонняя встреча России, США и Украины, не наблюдается признаков подготовки к переговорам, усиления мер безопасности нет, передает корреспондент РИА Новости.
В городе нет дополнительных полицейских патрулей, дороги свободные.
В Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности и встреча руководителей двусторонней группы по экономическим делам - спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые будут обсуждать вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Вероятными местами проведения переговоров такого уровня в Абу-Даби являются дворец Каср Аль-Ватан, отель Emirates Palaсе и другие известные площадки города-эмирата.