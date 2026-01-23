Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби не наблюдается признаков подготовки к переговорам - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069881378.html
В Абу-Даби не наблюдается признаков подготовки к переговорам
В Абу-Даби не наблюдается признаков подготовки к переговорам - РИА Новости, 23.01.2026
В Абу-Даби не наблюдается признаков подготовки к переговорам
В столице ОАЭ Абу-Даби, где запланирована первая официальная трехсторонняя встреча России, США и Украины, не наблюдается признаков подготовки к переговорам,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:35:00+03:00
2026-01-23T14:35:00+03:00
в мире
абу-даби
игорь костюков (генштаб)
кирилл дмитриев
россия
сша
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069879475.html
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069877780.html
абу-даби
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, игорь костюков (генштаб), кирилл дмитриев, россия, сша, стив уиткофф
В мире, Абу-Даби, Игорь Костюков (Генштаб), Кирилл Дмитриев, Россия, США, Стив Уиткофф
В Абу-Даби не наблюдается признаков подготовки к переговорам

РИА Новости: в Абу-Даби нет признаков подготовки к трехсторонним переговорам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 23 янв - РИА Новости. В столице ОАЭ Абу-Даби, где запланирована первая официальная трехсторонняя встреча России, США и Украины, не наблюдается признаков подготовки к переговорам, усиления мер безопасности нет, передает корреспондент РИА Новости.
В городе нет дополнительных полицейских патрулей, дороги свободные.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Политолог предположил, что обсудят на заседании в Абу-Даби
Вчера, 14:29
В Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности и встреча руководителей двусторонней группы по экономическим делам - спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые будут обсуждать вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Вероятными местами проведения переговоров такого уровня в Абу-Даби являются дворец Каср Аль-Ватан, отель Emirates Palaсе и другие известные площадки города-эмирата.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский изменил состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби
Вчера, 14:25
 
В миреАбу-ДабиИгорь Костюков (Генштаб)Кирилл ДмитриевРоссияСШАСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала