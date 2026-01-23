В Абу-Даби не наблюдается признаков подготовки к переговорам

АБУ-ДАБИ, 23 янв - РИА Новости. В столице ОАЭ Абу-Даби, где запланирована первая официальная трехсторонняя встреча России, США и Украины, не наблюдается признаков подготовки к переговорам, усиления мер безопасности нет, передает корреспондент РИА Новости.