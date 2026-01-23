https://ria.ru/20260123/penza-2069807541.html
Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе
Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе - РИА Новости, 23.01.2026
Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе
Более 100 человек борются с возгоранием на нефтебазе после утренней атаки БПЛА в Пензе, задействованы два пожарных поезда, заявил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:00:00+03:00
2026-01-23T12:00:00+03:00
2026-01-23T12:00:00+03:00
происшествия
пенза
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069766107_0:25:2417:1385_1920x0_80_0_0_dba754ae0601710995f1684fab6ab87d.jpg
https://ria.ru/20260123/muzhchina-2069798088.html
пенза
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069766107_570:0:2417:1385_1920x0_80_0_0_6ec1a8716bcd62b1bac655c3e6618cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, пензенская область, олег мельниченко
Происшествия, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко
Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе
Более 100 человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе после атаки БПЛА