Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе - РИА Новости, 23.01.2026
12:00 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/penza-2069807541.html
Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе
Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе - РИА Новости, 23.01.2026
Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе
Более 100 человек борются с возгоранием на нефтебазе после утренней атаки БПЛА в Пензе, задействованы два пожарных поезда, заявил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:00:00+03:00
2026-01-23T12:00:00+03:00
происшествия
пенза
пензенская область
олег мельниченко
пенза
пензенская область
происшествия, пенза, пензенская область, олег мельниченко
Происшествия, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко
Более ста человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе

Более 100 человек борются с возгоранием на нефтебазе в Пензе после атаки БПЛА

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Более 100 человек борются с возгоранием на нефтебазе после утренней атаки БПЛА в Пензе, задействованы два пожарных поезда, заявил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщил, что системой ПВО были поражены четыре беспилотника, падение обломков одного из них привело к возгоранию на нефтебазе. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было.
"В борьбе с возгоранием задействованы более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая 2 пожарных поезда. На объекте развернута группа оперативного штаба. Самое главное, что никто не погиб, не пострадал, не получил ранений", - написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области.
ПроисшествияПензаПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
