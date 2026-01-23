https://ria.ru/20260123/pakistan-2069991614.html
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника - РИА Новости, 23.01.2026
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника
По меньшей мере пять человек погибли, еще десять пострадали в результате атаки террориста-смертника на свадебной церемонии в пакистанском городе... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T22:27:00+03:00
2026-01-23T22:27:00+03:00
2026-01-23T22:27:00+03:00
в мире
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139845/33/1398453370_0:0:5425:3052_1920x0_80_0_0_ce25ba5a7eecb8a40bfd1b8e2d06e1fb.jpg
https://ria.ru/20260123/prichina-2069805871.html
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139845/33/1398453370_172:0:4772:3450_1920x0_80_0_0_b531e3b8a0be749b95816e35e57236e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника
Tribune Express: 5 человек погибли при атаке террориста-смертника в Пакистане