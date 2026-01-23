Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника - РИА Новости, 23.01.2026
22:27 23.01.2026
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника - РИА Новости, 23.01.2026
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника
По меньшей мере пять человек погибли, еще десять пострадали в результате атаки террориста-смертника на свадебной церемонии в пакистанском городе... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
пакистан
пакистан
в мире, пакистан
В мире, Пакистан
В Пакистане не менее пяти человек погибли при атаке террориста-смертника

Tribune Express: 5 человек погибли при атаке террориста-смертника в Пакистане

© AP Photo / K.M. ChuadaryПолиция на месте взрыва в Лахоре, Пакистан
Полиция на месте взрыва в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / K.M. Chuadary
Полиция на месте взрыва в Лахоре, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, еще десять пострадали в результате атаки террориста-смертника на свадебной церемонии в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, сообщает газета Tribune Express со ссылкой на официальных лиц.
"Минимум пять человек были убиты и десять пострадали в результате атаки террориста-смертника... во время свадебной церемонии вечером в пятницу", - пишет издание со ссылкой на местных чиновников.
По данным правоохранителей, взрыв произошел в доме главы местной общины.
