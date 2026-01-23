Пакистан выразил заинтересованность в расширении торговли с ЕАЭС

Торговля между Пакистаном и странами ЕАЭС активно развивается, но с точки зрения Евразийской экономической комиссии, её текущий объем не соответствует масштабам экономик Пакистана и стран ЕАЭС и может быть значительно расширен, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.