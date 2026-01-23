Пакистан выразил заинтересованность в расширении торговли с ЕАЭС

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пакистан заинтересован в расширении торговли и наращивании делового взаимодействия с Евразийским экономический союз (ЕАЭС), сообщили РИА Новости в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В пятницу министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в РФ Файсалом Ниазом Тирмизи.
"Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Пакистана. В ходе встречи пакистанская сторона отметила высокую заинтересованность в наращивании", - говорится в сообщении.
Торговля между Пакистаном и странами ЕАЭС активно развивается, но с точки зрения Евразийской экономической комиссии, её текущий объем не соответствует масштабам экономик Пакистана и стран ЕАЭС и может быть значительно расширен, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.
