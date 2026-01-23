Рейтинг@Mail.ru
Пакистан выразил заинтересованность в расширении торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/pakistan-2069901786.html
Пакистан выразил заинтересованность в расширении торговли с ЕАЭС
Пакистан выразил заинтересованность в расширении торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 23.01.2026
Пакистан выразил заинтересованность в расширении торговли с ЕАЭС
Пакистан заинтересован в расширении торговли и наращивании делового взаимодействия с Евразийским экономический союз (ЕАЭС), сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:56:00+03:00
2026-01-23T15:56:00+03:00
в мире
пакистан
россия
андрей слепнев
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7b60a09042f309d4916914dd5643f548.jpg
https://ria.ru/20251221/eaes-2063702673.html
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_264:153:1468:1056_1920x0_80_0_0_ae29e9a6b2edf382ef3f72dafc5c1ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия, андрей слепнев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
В мире, Пакистан, Россия, Андрей Слепнев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Пакистан выразил заинтересованность в расширении торговли с ЕАЭС

Пакистан выразил заинтересованность в расширении делового сотрудничества с ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пакистан заинтересован в расширении торговли и наращивании делового взаимодействия с Евразийским экономический союз (ЕАЭС), сообщили РИА Новости в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В пятницу министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в РФ Файсалом Ниазом Тирмизи.
"Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Пакистана. В ходе встречи пакистанская сторона отметила высокую заинтересованность в наращивании", - говорится в сообщении.
Торговля между Пакистаном и странами ЕАЭС активно развивается, но с точки зрения Евразийской экономической комиссии, её текущий объем не соответствует масштабам экономик Пакистана и стран ЕАЭС и может быть значительно расширен, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Страны ЕАЭС нашли пути реализации "Евразийского экономического пути"
21 декабря 2025, 21:17
 
В миреПакистанРоссияАндрей СлепневЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала