09:26 23.01.2026 (обновлено: 13:20 23.01.2026)
АСВ оценило ответственность перед вкладчиками "Нового Московского Банка"
Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками "Нового Московского Банка" предварительно оценивается в 132,5 миллиона... РИА Новости, 23.01.2026
центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов, Экономика
АСВ оценило ответственность перед вкладчиками "Нового Московского Банка"

Ответственность АСВ перед вкладчиками "НМБ" оценена в 132,5 млн рублей

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками "Нового Московского Банка" предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей, сообщает АСВ.
ЦБ ранее в пятницу сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового Московского Банка".
"По данным отчетности банка на 1 декабря 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении АСВ.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка"
