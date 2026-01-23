https://ria.ru/20260123/otvetstvennost-2069766493.html
АСВ оценило ответственность перед вкладчиками "Нового Московского Банка"
АСВ оценило ответственность перед вкладчиками "Нового Московского Банка"
АСВ оценило ответственность перед вкладчиками "Нового Московского Банка"
Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками "Нового Московского Банка" предварительно оценивается в 132,5 миллиона...
2026-01-23T09:26:00+03:00
2026-01-23T09:26:00+03:00
2026-01-23T13:20:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
экономика
2026
Новости
ru-RU
центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов, Экономика
АСВ оценило ответственность перед вкладчиками "Нового Московского Банка"
Ответственность АСВ перед вкладчиками "НМБ" оценена в 132,5 млн рублей