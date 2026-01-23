https://ria.ru/20260123/otets-2069880439.html
Отец найденного в Красноярске подростка рассказал, будет ли наказывать сына
Отец найденного в Красноярске подростка рассказал, будет ли наказывать сына - РИА Новости, 23.01.2026
Отец найденного в Красноярске подростка рассказал, будет ли наказывать сына
Отец пропавшего и найденного в Красноярске подростка пообещал, что не станет его наказывать, а будет заново выстраивать с ним отношения. РИА Новости, 23.01.2026
БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Отец пропавшего и найденного в Красноярске подростка пообещал, что не станет его наказывать, а будет заново выстраивать с ним отношения.
"Нет, конечно" – сказал РИА Новости отец мальчика, отвечая на вопрос, будет ли его наказывать.
Мужчина отметил, что очень рад сейчас.
"Речь идет о том, что теперь нужно построить заново отношения. Поэтому это вопрос сложный", - добавил отец.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске
вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело, к поискам привлекли волонтеров.
В пятницу региональное СУСК России
сообщило, что мальчика нашли живым, он находился на арендованной квартире вместе с девушкой.