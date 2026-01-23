Гостиница Legend of Moscow (Four Seasons) на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Гостиница Legend of Moscow (Four Seasons) на улице Охотный ряд в Москве

Сигнализация в отеле Four Seasons в Москве сработала из-за готовки

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Процесс приготовления пищи в ресторане стал причиной срабатывания автоматической системы пожаротушения в отеле Four Seasons в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Срабатывание пожарной сигнализации произошло в отеле Four Seasons по адресу: Охотный ряд, дом 2.

"Предварительная причина срабатывания системы - подгоревшая пища в ресторане отеля с последующим задымлением", - сказал собеседник агентства.