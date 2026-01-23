Рейтинг@Mail.ru
Сигнализация в отеле Four Seasons в Москве сработала из-за готовки - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/otel-2069887615.html
Сигнализация в отеле Four Seasons в Москве сработала из-за готовки
Сигнализация в отеле Four Seasons в Москве сработала из-за готовки - РИА Новости, 23.01.2026
Сигнализация в отеле Four Seasons в Москве сработала из-за готовки
Процесс приготовления пищи в ресторане стал причиной срабатывания автоматической системы пожаротушения в отеле Four Seasons в центре Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:00:00+03:00
2026-01-23T15:00:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801019223_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_dd40b36542b7adef052e50a8134829d9.jpg
https://ria.ru/20260123/novosibirsk-2069886959.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801019223_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_cd0f7b1a40d0f400a83121ceb202475b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Сигнализация в отеле Four Seasons в Москве сработала из-за готовки

РИА Новости: сигнализация в отеле Four Seasons в Москве сработала из-за готовки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГостиница Legend of Moscow (Four Seasons) на улице Охотный ряд в Москве
Гостиница Legend of Moscow (Four Seasons) на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Гостиница Legend of Moscow (Four Seasons) на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Процесс приготовления пищи в ресторане стал причиной срабатывания автоматической системы пожаротушения в отеле Four Seasons в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Срабатывание пожарной сигнализации произошло в отеле Four Seasons по адресу: Охотный ряд, дом 2.
"Предварительная причина срабатывания системы - подгоревшая пища в ресторане отеля с последующим задымлением", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорания в результате инцидента не возникло.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ рассказал, почему не признал вину
Вчера, 14:57
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала