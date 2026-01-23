https://ria.ru/20260123/otel-2069887615.html
Сигнализация в отеле Four Seasons в Москве сработала из-за готовки
Процесс приготовления пищи в ресторане стал причиной срабатывания автоматической системы пожаротушения в отеле Four Seasons в центре Москвы
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Процесс приготовления пищи в ресторане стал причиной срабатывания автоматической системы пожаротушения в отеле Four Seasons в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительная причина срабатывания системы - подгоревшая пища в ресторане отеля с последующим задымлением", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорания в результате инцидента не возникло.