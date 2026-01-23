https://ria.ru/20260123/otel-2069881651.html
В отеле Four Seasons в центре Москвы сработала система пожаротушения
Автоматическая система пожаротушения сработала в здании отеля Four Seasons в центре Москвы, причина инцидента уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Автоматическая система пожаротушения сработала в здании отеля Four Seasons в центре Москвы, причина инцидента уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило предварительное сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в отеле Four Seasons по адресу: Охотный ряд, дом 2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация постояльцев и персонала гостиницы не проводится. Обстоятельства происшествия выясняются.