В США сделали заявление о возможности перехвата "Орешника" и "Искандера"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ракеты "Орешник" и "Искандер" невозможно перехватить, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол в эфире YouTube-канала.
"Возможности перехвата ракеты "Орешник" не существует. Эту штуку невозможно перехватить. <…> Она летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте. <…> Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры "Орешника" уже выпустят суббоеприпасы. Невозможно создать систему обороны против такой вещи", — отметил он.
Также профессор рассказал, почему перехват "Искандера" на практике нереалистичен.
"Искандер" теоретически можно перехватить. Но русские знают и мы знаем, что если намеренно маневрировать, как это может делать "Искандер", то ракета-перехватчик Patriot не сможет повторить боковые движения приближающегося "Искандера". А значит, не сможет его и перехватить ", — заключил Постол.
В Минобороны 10 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. На прошлой неделе ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
