В США сделали заявление о возможности перехвата "Орешника" и "Искандера"

"Возможности перехвата ракеты "Орешник" не существует. Эту штуку невозможно перехватить. <…> Она летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте. <…> Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры "Орешника" уже выпустят суббоеприпасы. Невозможно создать систему обороны против такой вещи", — отметил он.