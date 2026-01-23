Венгрия не одобрит вступление Украины в ЕС ближайшие 100 лет, заявил Орбан

БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. В Венгрии в ближайшие 100 лет не будет такого парламента, который одобрил бы вступление Украины в ЕС, поэтому Киев нацелен на смену власти в Будапеште, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В документе (внеочередного саммита ЕС - ред.) говорится, что Украина должна вступить в Евросоюз в 2027 году... Венгрия против этого. Думаю, что в следующие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за вступление украинцев в Евросоюз. И украинцы считают, что единственный способ устранить это препятствие под названием Венгрия, - это если в Венгрии будет проукраинское правительство. И они работают над этим", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита в Брюсселе.
По его словам, надо готовиться к тому, что "украинцы будут активным игроком в венгерской кампании, поскольку у них есть фундаментальный интерес в смене правительства в Венгрии", и бороться с этим.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.