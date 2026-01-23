Венгрия не одобрит вступление Украины в ЕС ближайшие 100 лет, заявил Орбан

БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. В Венгрии в ближайшие 100 лет не будет такого парламента, который одобрил бы вступление Украины в ЕС, поэтому Киев нацелен на смену власти в Будапеште, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, надо готовиться к тому, что "украинцы будут активным игроком в венгерской кампании, поскольку у них есть фундаментальный интерес в смене правительства в Венгрии", и бороться с этим.