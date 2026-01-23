Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не одобрит вступление Украины в ЕС ближайшие 100 лет, заявил Орбан - РИА Новости, 23.01.2026
14:16 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/orban-2069875675.html
Венгрия не одобрит вступление Украины в ЕС ближайшие 100 лет, заявил Орбан
2026-01-23T14:16:00+03:00
2026-01-23T14:16:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
венгрия
украина
киев
в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. В Венгрии в ближайшие 100 лет не будет такого парламента, который одобрил бы вступление Украины в ЕС, поэтому Киев нацелен на смену власти в Будапеште, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В документе (внеочередного саммита ЕС - ред.) говорится, что Украина должна вступить в Евросоюз в 2027 году... Венгрия против этого. Думаю, что в следующие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за вступление украинцев в Евросоюз. И украинцы считают, что единственный способ устранить это препятствие под названием Венгрия, - это если в Венгрии будет проукраинское правительство. И они работают над этим", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита в Брюсселе.
По его словам, надо готовиться к тому, что "украинцы будут активным игроком в венгерской кампании, поскольку у них есть фундаментальный интерес в смене правительства в Венгрии", и бороться с этим.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
