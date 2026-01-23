Рейтинг@Mail.ru
ЕС не хочет прекращения конфликта на Украине, заявил Орбан
12:00 23.01.2026
ЕС не хочет прекращения конфликта на Украине, заявил Орбан
Брюссель не хочет прекращения конфликта на Украине, ведущие европейские страны заинтересованы в его продолжении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 23.01.2026
в мире, украина, венгрия, давос, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Давос, Виктор Орбан, Евросоюз
ЕС не хочет прекращения конфликта на Украине, заявил Орбан

Орбан: ведущие страны ЕС заинтересованы в продолжении конфликта на Украине

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Брюссель не хочет прекращения конфликта на Украине, ведущие европейские страны заинтересованы в его продолжении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Венгрия - одна из двух стран-членов ЕС, которые присоединились к "Совету мира" и подписали устав новой организации в рамках ВЭФ в Давосе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
10:25
"Брюссель не хочет мира. По крайней мере, не на Украине. Ведущие европейские страны хотят продолжать войну на Украине. В этом проблема. Сотни людей гибнут каждый день. И мы должны это изменить", - заявил он на полях экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос итальянского корреспондента, почему европейские страны не вступили в "Совет мира".
По его словам, Европа поддерживает продолжение конфликта, что отличает Украину от сектора Газа, где "все хотят мира".
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 20:58
 
В миреУкраинаВенгрияДавосВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
