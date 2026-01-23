МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на своей странице в соцсети X на оскорбления в свой адрес и критику европейских стран со стороны Владимира Зеленского.
"Он перешёл черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров", — написал он.
Глава киевского режима во время вчерашнего выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Премьер Венгрииранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киевякобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
