"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
23.01.2026
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
Орбан: Зеленский перешел черту во время выступления в Давосе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на своей странице в соцсети X на оскорбления в свой адрес и критику европейских стран со стороны Владимира Зеленского.
"Он перешёл черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 20:58
Он добавил, что вся финансовая помощь Брюсселя Украине уходит впустую, так как Зеленский не способен правильно ей воспользоваться.
Глава киевского режима во время вчерашнего выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Зеленскийне первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрииранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киевякобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Вчера, 19:10
 
