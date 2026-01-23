https://ria.ru/20260123/oon-2069961724.html
В ООН предостерегли от военного вмешательства в Иран
Эксперты миссии ООН по установке фактов в Иране предостерегли против одностороннего военного вмешательства третьих стран в ситуацию в стране. РИА Новости, 23.01.2026
В ООН предостерегли от военного вмешательства в Иран
ЖЕНЕВА, 23 янв - РИА Новости. Эксперты миссии ООН по установке фактов в Иране предостерегли против одностороннего военного вмешательства третьих стран в ситуацию в стране.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. В результате беспорядков погибли более 3 тысяч человек, заявил в пятницу глава МИД страны Аббас Аракчи
.
"Мы подчеркиваем, что угрозы или акты одностороннего военного вмешательства со стороны третьих государств противоречат международному праву", - сказала глава миссии Сара Хоссейн на экстренной сессии Совета по правам человека ООН
в Женеве
.
Она отметила при этом, что, "отмечая заявления о серьезных двойных стандартах в применении международного права, мы еще раз подчеркиваем, что это не освобождает ни одно государство от обязанности уважать, защищать и обеспечивать соблюдение прав человека".
По ее словам, миссия намерена установить, имели ли место нарушения прав человека и преступления со стороны иранских властей в соответствии с международным правом, включая преступления против человечности. В этом случае виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности, а жертвы - получить помощь и защиту.
Постоянный представитель Ирана при ООН Али Бахрейни в свою очередь заявил, что исламская республика "не признает" мандат этой экспертной миссии. Он также отметил, что данная сессия СПЧ имеет целью "оказать давление на Иран".