В Киргизии считают, что ООН должна трансформироваться

БИШКЕК, 23 янв – РИА Новости. Организация Объединенных Наций в нынешний период глобальной турбулентности должна трансформироваться и стать более гибкой, такое мнение выразил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.

Как сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства, министр иностранных дел провел традиционный новогодний прием для глав дипломатических миссий и международных организаций. В своей приветственной речи Кулубаев поблагодарил дипломатов за личный вклад в укрепление сотрудничества с Бишкеком , представил ключевые достижения страны за прошедший год, а также планы на 2026 год.

"Мы все являемся свидетелями того, как мир вступает в период глубоких изменений, где глобальная турбулентность стала нашей повседневностью… Можно сказать, что сложившаяся система международной безопасности проходит испытание на прочность… Безусловно, такая международная организация как ООН должна трансформироваться. Она должна стать более гибкой и отражать реальность складывающегося мироустройства", - цитирует речь министра пресс-служба МИД.

Кулубаев отметил, что обозначенное реформирование ООН - это укрепление ее фундамента, тех основополагающих опор, на которых она стоит, в том числе международного права и права каждого государства в ней.

"Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Выборы в Совбез ООН состоятся 3 июня в Нью-Йорке , и мы намерены приложить максимум усилий для получения поддержки и голосов от всех наших друзей и партнеров", - сказал глава МИД.

Кулубаев отметил, что Бишкек искренне надеется, что страны, чьи представители принимали участие во встрече, поддержат право Киргизии быть избранной в этот авторитетный международный орган.