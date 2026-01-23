Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома
10:36 23.01.2026
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 23.01.2026
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома
Произошло обрушение потолка многоквартирного аварийного дома в Ленинском округе Омска, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, омск
Происшествия, Омск
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома

На окраине Омска обрушилась крыша аварийного многоквартирного дома

ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Произошло обрушение потолка многоквартирного аварийного дома в Ленинском округе Омска, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Инцидент произошел на улице Крымской, 78. Местный житель оставил жалобу на обрушение в соцсетях. В мэрии сообщили, что дом признан аварийным, при этом расселять людей из него не собираются, так как такое решение возможно только по судебному постановлению.
"Обрушение части потолка размером около 1 квадратных метров произошло в подъезде дома барачного типа Крымская, 78 в 2025 году. Собственникам доведена информация о необходимости ремонта и содержания общедомового имущества согласно жилищному законодательству. Дом признан аварийным, но не подлежит расселению по программе переселения из аварийного жилья. Расселение возможно только по судебному решению о незамедлительном переселении, которого в отношении этого дома нет", - заявили в пресс-службе администрации Омска.
Жильцам порекомендовали обратиться в департамент жилищной политики для консультации о возможном переселении в другой дом.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Эксперт назвал возможные причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
