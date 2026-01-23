Олейник: Обработка крупных сухогрузов в Мурманском порту будет расширена

В Мурманском морском торговом порту (ММТП) на днях пришвартовался балкер дедвейтом 176 тысяч тонн класса "Кейпсайз". Это двухсотый сухогруз такого класса, включающего суда больших размеров с дедвейтом свыше 150 тысяч тонн, пришедший в порт с момента старта в ММТП программы приоритизации "Кейпсайзов". Как отметил исполнительный директор ММТП и Мурманского балкерного терминала (МБТ) Павел Олейник, для порта это знаковое событие, совпадающее с завершением масштабной программы адаптации к меняющемуся рынку и плана модернизации экологического оборудования. О перспективах развития порта он рассказал в интервью РИА Новости:

– Павел Павлович, каковы ваши прогнозы по объемам перевалки в ММТП на ближайшую перспективу?

– Сегодня можно дать предварительный прогноз на результаты января 2026 года. Пока рано говорить о перспективах на квартал или год, но мы оптимистично смотрим на показатели первого месяца работы. До конца января мы планируем перевалить 648 тысяч тонн грузов. Это больше, чем можно было ожидать в конце прошлого года.

На сегодняшний день рост показывают три вида грузов. Первый – минеральные удобрения в МБТ: мы обрабатываем грузы наших традиционных поставщиков из Мурманской области и наращиваем отгрузку калийных удобрений по новому контракту из центральной России. По итогам января ожидаем 413 тысяч тонн. Во-вторых, это железорудный концентрат. В первом квартале планируем обработать 165 тысяч тонн. Третий, основной для нас вид груза, это каменный уголь. Его объемы сейчас немного подросли за счет активизации поставок из Кузбасса, нашего главного бассейна. Насколько этот тренд станет долгосрочным - увидим в конце квартала.

Важный элемент нашего оптимизма – ситуация на железнодорожной сети. Да, тарифы РЖД на перевозку остаются чувствительными для бизнеса, но в направлении Мурманска мы сегодня не видим дефицита провозных возможностей. Грузы идут быстро и в большом количестве, поэтому наши ожидания по 2026 году, в том числе, опираются на улучшение показателей Октябрьской железной дороги.

На фоне планируемого роста объемов перевалки и дальнейшей модернизации системы пылеподавления мы намерены расширять программу приоритетной обработки "Кейпсайзов" в ММТП.

– Какова стратегия порта в условиях жесткой конкуренции логистических направлений и отдельных морских терминалов?

– Прежде всего, мы используем наши ключевые преимущества. Первое – это возможность обрабатывать суда класса "Кейпсайз" и отправлять большие объемы груза на дальние расстояния. Океанские маршруты сегодня особенно востребованы у грузоотправителей.

Второй фактор – мы адаптируем работу порта под новые реалии, более рационально используем оборудование и труд специалистов. В результате мы смогли предложить грузовладельцам привлекательные условия стоимости перевалки. Здесь мы успешно конкурируем с портами Балтийского бассейна. Кроме того, в этом соревновании на нашей стороне и свободный выход в Мировой океан, и наработанные компетенции, высокий уровень производственной и экологической дисциплины. Говоря коротко: мы умеем добиваться максимальных показателей минимальными средствами, соблюдая при этом установленные экологические требования.

© Фото : пресс-служба АО "Портовый Альянс" Сухогрузы в Мурманском порту Сухогрузы в Мурманском порту © Фото : пресс-служба АО "Портовый Альянс" 1 из 2 © Фото : пресс-служба АО "Портовый Альянс" Сухогрузы в Мурманском порту Сухогрузы в Мурманском порту © Фото : пресс-служба АО "Портовый Альянс" 2 из 2 Сухогрузы в Мурманском порту © Фото : пресс-служба АО "Портовый Альянс" 1 из 2 Сухогрузы в Мурманском порту © Фото : пресс-служба АО "Портовый Альянс" 2 из 2

– Расскажите подробнее об экологической программе, реализованной в ММТП.

– Там, где обрабатываются навалочные грузы, в первую очередь, уголь, всегда есть риск пыления, это объективные физические свойства такого вида груза. Мы признаем этот риск и наша задача - управлять им и последовательно снижать воздействие на окружающую среду. Именно поэтому в последние годы мы реализовали программу модернизации оборудования пылеподавления, разработанную по рекомендациям научного сообщества и одобренную специальной комиссией по экологии, созданной по указанию губернатора Мурманской области.

На сегодняшний день обновлены стационарные системы орошения, расширены зоны действия пылеподавляющего оборудования, закуплено и внедрено дополнительное оборудование для уменьшения перемещения угля, а вследствие и его пыления, проведены работы по восстановлению покрытия пылеветрозащитного экрана. Все это позволяет нам заметно снижать объемы пыления по сравнению с прежними годами, особенно в стандартных погодных условиях.

Отмечу при этом, что в первой половине января мы столкнулись с сочетанием нескольких негативных факторов: аномальное похолодание и туман из-за парения Кольского залива создали условия для повышенного выделения пыли. Мы применили весь доступный комплекс мер, включая временную остановку погрузки. Рядом с территорией порта ситуация оставалась в пределах нормативов, здесь все чисто. Начиная с 17 января, погода изменилась в лучшую сторону, и мы рассчитываем, что порт продолжит работу в привычном режиме, как это было весь прошлый год без замечаний со стороны контролирующих органов.

Еще один важный момент - модернизация системы экологической защиты на нашем предприятии окажет позитивное влияние и на Мурманскую область в целом. Обработка навалочных грузов в морском порту всегда требует баланса между экономикой и экологией. Если полностью убрать из порта уголь, порт фактически придется закрывать, а это удар по экономике региона. Но наш подход как раз в том, чтобы сохранять грузовую базу и параллельно повышать экологическую эффективность, усиливать мониторинг, открыто работать с городом и жителями.

Сегодня в порту трудятся чуть более тысячи сотрудников, а с учетом смежных организаций мы даем работу более пяти тысячам человек только в Мурманской области. Для нас принципиально важно, чтобы развитие порта и рост грузооборота шли вместе с развитием экологических стандартов, и модернизация системы пылеподавления – важный шаг в этом направлении.

– А каковы перспективы работы с контейнерными грузами?

– Что касается контейнерных грузов, ситуация пока без значительных изменений. Мы создали контейнерный терминал, ведем оборудование площадки и переговоры с потенциальными партнерами, но до конкретики по срокам и объемам пока не дошли.