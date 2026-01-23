https://ria.ru/20260123/ogranicheniya-2069973051.html
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.01.2026
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
пенза
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
В Пензе и Саратове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов