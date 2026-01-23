https://ria.ru/20260123/obyski-2069948537.html
В мэрии Киева начались обыски
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В мэрии Киева начались обыски, пишет "Страна.ua".
«
"Полиция пришла с обысками в мэрию Киев
а и вручила подозрение директору департамента финансов", — говорится в публикации со ссылкой на КГГА
.
Отмечается, что это связано с решением Киевсовета от 2020 года, которое касалось выпуска облигаций внутренних местных ссуд. Оно, по мнению следствия, нанесло ущерб бюджету города. Мэрия отрицает обвинения.
Департамент возглавляет Владимир Репик, обыски также прошли по месту его жительства.
В последнее время обострился конфликт между Владимиром Зеленским
и мэром столицы Виталием Кличко
. В начале января глава киевского режима набросился на градоначальника с критикой за недостаточную подготовку столицы к авиаударам. Перед этим Кличко порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, мэр назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
На Украине также активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее издание "Обозреватель" писало, что Юлия Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Тимошенко, в свою очередь, обвинила в коррупции уже самого Зеленского во время выступления в парламенте.