Рейтинг@Mail.ru
В мэрии Киева начались обыски - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 23.01.2026 (обновлено: 20:48 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/obyski-2069948537.html
В мэрии Киева начались обыски
В мэрии Киева начались обыски - РИА Новости, 23.01.2026
В мэрии Киева начались обыски
В мэрии Киева начались обыски, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:59:00+03:00
2026-01-23T20:48:00+03:00
в мире
киев
виталий кличко
страна.ua
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151141/48/1511414808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28117d30cfa32c33c4cd6850dd00eb3d.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069903390.html
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069924143.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151141/48/1511414808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eff3ab6eb65d1457454328b28da87345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, виталий кличко, страна.ua, владимир зеленский
В мире, Киев, Виталий Кличко, Страна.ua, Владимир Зеленский
В мэрии Киева начались обыски

В мэрии Киева проходят обыски из-за дела по облигациям

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиевская городская государственная администрация
Киевская городская государственная администрация - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киевская городская государственная администрация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В мэрии Киева начались обыски, пишет "Страна.ua".
«
"Полиция пришла с обысками в мэрию Киева и вручила подозрение директору департамента финансов", — говорится в публикации со ссылкой на КГГА.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Лишить власти". Выходка Зеленского вызвала ярость в Британии
Вчера, 16:05
Отмечается, что это связано с решением Киевсовета от 2020 года, которое касалось выпуска облигаций внутренних местных ссуд. Оно, по мнению следствия, нанесло ущерб бюджету города. Мэрия отрицает обвинения.
Департамент возглавляет Владимир Репик, обыски также прошли по месту его жительства.
В последнее время обострился конфликт между Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. В начале января глава киевского режима набросился на градоначальника с критикой за недостаточную подготовку столицы к авиаударам. Перед этим Кличко порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, мэр назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
На Украине также активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее издание "Обозреватель" писало, что Юлия Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Тимошенко, в свою очередь, обвинила в коррупции уже самого Зеленского во время выступления в парламенте.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:57
 
В миреКиевВиталий КличкоСтрана.uaВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала