В мэрии Киева начались обыски

Отмечается, что это связано с решением Киевсовета от 2020 года, которое касалось выпуска облигаций внутренних местных ссуд. Оно, по мнению следствия, нанесло ущерб бюджету города. Мэрия отрицает обвинения.

На Украине также активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее издание "Обозреватель" писало, что Юлия Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Тимошенко, в свою очередь, обвинила в коррупции уже самого Зеленского во время выступления в парламенте.