Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 23.01.2026 (обновлено: 11:44 23.01.2026)
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
© РИА Новости / Антон Вергун | Последствия обстрела
Последствия обстрела
Последствия обстрела. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате атак киевских боевиков за минувшие сутки пострадали четыре мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, среди пострадавших три мужчины и женщина. Все доставлены в больницу.
