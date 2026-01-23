https://ria.ru/20260123/obstrel-2069797230.html
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали четыре человека
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.01.2026
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:40:00+03:00
2026-01-23T11:40:00+03:00
2026-01-23T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3468fb24717c01ab13e207b2276d36f3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_ccc149aafa9f0af4d0b102cfc12930c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали четыре человека
Сальдо: при обстрелах ВСУ Херсонской области за сутки пострадали четыре человека