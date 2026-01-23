Рейтинг@Mail.ru
10:59 23.01.2026
МИД ПМР рассказал об отношении ОБСЕ к готовности к переговорам с Молдавией
МИД ПМР рассказал об отношении ОБСЕ к готовности к переговорам с Молдавией
в мире, кишинев, молдавия, россия, виталий игнатьев, обсе
МИД ПМР рассказал об отношении ОБСЕ к готовности к переговорам с Молдавией

МИД ПМР: ОБСЕ благодарит Приднестровье за готовность к переговорам с Молдавией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. ОБСЕ благодарит Приднестровье за готовность к переговорам с Молдавией, сообщил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"ОБСЕ как один из сопосредников благодарит за открытость, за конструктивны подход, за то, что Приднестровье не отказывается не просто от переговорного процесса, а даже от исполнения тех или иных договоренностей, которые мы подписывали даже в той ситуации, когда Кишинев недобросовестно их исполняет, либо частично их исполняет, либо даже полностью не исполняет свои обязательства", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Приднестровье прокомментировали заявление Санду об объединении с Румынией
18 января, 12:57
Глава МИД ПМР обратил особе внимание на то, что соблюдение прав человека — это базовая тема, которая пронизывает всю сферу взаимодействия Приднестровья и Молдавии.
"Речь идет о проблемах блокады финансово-экономической, поборы, экспортно-импортные пошлины и прочее, издевательства над нашими гражданами в аэропорту Кишинева. Есть случаи, когда людей держат там часами, потом были ситуации, когда граждан России не пропускали в Приднестровье. Это все проблемы прав человека", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Приднестровье назвали причину прихода Санду к власти
17 января, 18:26
 
В миреКишиневМолдавияРоссияВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
