Эксперт назвал возможные причины обрушения ТЦ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 янв - РИА Новости. Ошибки в эксплуатации, такие как неубранный снег, а также ошибки строительства и проектирования могли привести к трагедии с обрушением двухэтажного торгового центра в Новосибирске, при которой погиб человек, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Новосибирские строители" Денис Себелев.

"Что касается причин, то здесь будут разбираться компетентные органы. Неубранный снег и ошибки эксплуатации, либо ошибки строительства и проектирования. Либо всё вместе. Скажем так, одно повлекло другое и в конечном итоге привело к такому событию. Компетентные специалисты в рамках своей работы должны дать ответ на данный вопрос", - считает эксперт.