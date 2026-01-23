Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал возможные причины обрушения ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 23.01.2026
01:51 23.01.2026
Эксперт назвал возможные причины обрушения ТЦ в Новосибирске
Ошибки в эксплуатации, такие как неубранный снег, а также ошибки строительства и проектирования могли привести к трагедии с обрушением двухэтажного торгового... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T01:51:00+03:00
2026-01-23T01:51:00+03:00
Эксперт назвал возможные причины обрушения ТЦ в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 янв - РИА Новости. Ошибки в эксплуатации, такие как неубранный снег, а также ошибки строительства и проектирования могли привести к трагедии с обрушением двухэтажного торгового центра в Новосибирске, при которой погиб человек, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Новосибирские строители" Денис Себелев.
"Что касается причин, то здесь будут разбираться компетентные органы. Неубранный снег и ошибки эксплуатации, либо ошибки строительства и проектирования. Либо всё вместе. Скажем так, одно повлекло другое и в конечном итоге привело к такому событию. Компетентные специалисты в рамках своей работы должны дать ответ на данный вопрос", - считает эксперт.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали две женщины, одна из которых госпитализирована. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий мужчина скончался.
Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержан собственник помещения Сергей Турков.
