В России запустят симулятор гостиничного бизнеса для студентов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запускает симуляционные классы для отработки практических навыков управления командой и сервисом в сфере гостиничного бизнеса, рассказали РИА Новости в гостиничном операторе LeePrime Group.

"У нас открывается лаборатория гостиничного сектора. Мы сделали два симуляционных класса, как это принято в авиации, где студенты смогут отрабатывать навыки работы в отеле на практике. Есть ресторанный блок и блок номерного фонда", - рассказала гендиректор компании Лилия Дорохина, добавив, что торжественное открытие "проектной мастерской" приурочено ко Дню студента.

По словам Дорохиной, сфера гостеприимства в России в данный момент столкнулась с кадровым голодом, при этом на уровне государства поставлена задача развивать внутренний туризм.

"Мы соединяем практику сегодняшнего дня с теорией, поскольку теория, к сожалению, устаревает. Наша задача - создание кадрового резерва, обеспечение отелей и ресторанов профессионалами высокого уровня. Мы хотим поддержать уровень наших отелей и ресторанов после ухода зарубежных операторов", - пояснила в свою очередь исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова.

Институт "Высшая школа управления гостеприимством" появился в Росбиотехе в начале текущего учебного года, там студенты обучаются по направлениям "Операционная деятельность отеля", "Технология продукции и организация общественного питания", "Сервис в отеле", "Управление доходами".