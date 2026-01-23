Рейтинг@Mail.ru
В России запустят симулятор гостиничного бизнеса для студентов - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
00:36 23.01.2026 (обновлено: 00:40 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/obrazovanie-2069725044.html
В России запустят симулятор гостиничного бизнеса для студентов
В России запустят симулятор гостиничного бизнеса для студентов - РИА Новости, 23.01.2026
В России запустят симулятор гостиничного бизнеса для студентов
Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запускает симуляционные классы для отработки практических... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:36:00+03:00
2026-01-23T00:40:00+03:00
туризм
россия
общество
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105365/50/1053655008_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_f076353677274a906f6a063cbd3f2d3f.jpg
https://ria.ru/20251229/turizm-2065350089.html
https://realty.ria.ru/20251208/region-2060496598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105365/50/1053655008_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_bac429d5b7a3c3120ecbb8ca13531b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, туризм
Туризм, Россия, Общество, Туризм
В России запустят симулятор гостиничного бизнеса для студентов

Биотехнологический университет запустит симулятор гостиничного бизнеса

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запускает симуляционные классы для отработки практических навыков управления командой и сервисом в сфере гостиничного бизнеса, рассказали РИА Новости в гостиничном операторе LeePrime Group.
"У нас открывается лаборатория гостиничного сектора. Мы сделали два симуляционных класса, как это принято в авиации, где студенты смогут отрабатывать навыки работы в отеле на практике. Есть ресторанный блок и блок номерного фонда", - рассказала гендиректор компании Лилия Дорохина, добавив, что торжественное открытие "проектной мастерской" приурочено ко Дню студента.
Виноградники винодельческого хозяйства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о гостиницах на сельхозземлях виноделов
29 декабря 2025, 11:37
По словам Дорохиной, сфера гостеприимства в России в данный момент столкнулась с кадровым голодом, при этом на уровне государства поставлена задача развивать внутренний туризм.
"Мы соединяем практику сегодняшнего дня с теорией, поскольку теория, к сожалению, устаревает. Наша задача - создание кадрового резерва, обеспечение отелей и ресторанов профессионалами высокого уровня. Мы хотим поддержать уровень наших отелей и ресторанов после ухода зарубежных операторов", - пояснила в свою очередь исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова.
Институт "Высшая школа управления гостеприимством" появился в Росбиотехе в начале текущего учебного года, там студенты обучаются по направлениям "Операционная деятельность отеля", "Технология продукции и организация общественного питания", "Сервис в отеле", "Управление доходами".
Лаборатории позволят студентам ближе познакомиться с реальностью гостиничного бизнеса - лекции читает топ-менеджмент LeePrime Group, которая занимается управлением объектами в сфере гостеприимства.
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Назван регион с самым большим числом гостиничных компаний
8 декабря 2025, 09:23
 
ТуризмРоссияОбществоТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала