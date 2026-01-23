Рейтинг@Mail.ru
МИД ОАЭ надеется, что переговоры в Абу-Даби приблизят урегулирование
18:23 23.01.2026 (обновлено: 18:38 23.01.2026)
МИД ОАЭ надеется, что переговоры в Абу-Даби приблизят урегулирование
в мире, оаэ, абу-даби, россия, сша
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Россия, США
Абу-Даби
Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид приветствовал встречу трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби, выразил надежду, что она приблизит мирное урегулирование украинского кризиса.
"Глава МИД ОАЭ выразил надежду, что эти переговоры приведут к дальнейшим шагам, которые позволят урегулировать продолжающийся четыре года кризис", - говорится в письменном заявлении министра.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
В миреОАЭАбу-ДабиРоссияСША
 
 
