МИД ОАЭ надеется, что переговоры в Абу-Даби приблизят урегулирование - РИА Новости, 23.01.2026
Глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид приветствовал встречу трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби, выразил надежду, что она приблизит... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:23:00+03:00
2026-01-23T18:23:00+03:00
2026-01-23T18:38:00+03:00
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Россия, США
МИД ОАЭ надеется, что переговоры в Абу-Даби приблизят урегулирование
МИД ОАЭ надеется, что переговоры в Абу-Даби приблизят урегулирование на Украине