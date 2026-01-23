Рейтинг@Mail.ru
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/novosibirsk-2069875178.html
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС - РИА Новости, 23.01.2026
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС
Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков заявил, что сразу же приехал на место ЧП, помогал сотрудникам МЧС и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:14:00+03:00
2026-01-23T14:14:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069314358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f236ceb6318ec17dbbbb674e0f635c.jpg
https://ria.ru/20260123/novosibirsk-2069836991.html
https://ria.ru/20260123/obrushenie-2069755562.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069314358_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cd39603121ed51df6c4dbaf5ae3bba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС

Собственник рухнувшего ТЦ в Новосибирске заявил, что сразу приехал на место ЧП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков заявил, что сразу же приехал на место ЧП, помогал сотрудникам МЧС и предложил помощь родным погибшего, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.
Первомайский районный суд в пятницу заключил Туркова под стражу до 22 марта 2026 года. Он обвиняется по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Защита обжалует арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ
13:03
"Я когда ехал по городу, мне позвонили. Я сразу поехал на место происшествия. Подошел к сотрудникам МЧС, спросил, в чем нужна моя помощь, они меня добавили в штаб, и я способствовал, помогал, чем мог", - рассказал Турков в суде.
Он также сказал, что постоянно находился на связи с родственником мужчины, который в итоге был извлечен из-под завалов и скончался.
"Когда все-таки пришла печальная информация о том, что он погиб, я ему (родственнику – ред.) позвонил, выразил соболезнования и предложил предоставить любую мою помощь посильную, какую могу дать ему и его родственникам. Он сказал в ответ, что сейчас в таком состоянии принять решение не может, и этот разговор перенесем на позже. Но он приветствует мое намерение, и скорее всего они с родней рассмотрят данное предложение", - сообщил бизнесмен.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору
07:43
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала