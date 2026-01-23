Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС

Он также сказал, что постоянно находился на связи с родственником мужчины, который в итоге был извлечен из-под завалов и скончался.

"Когда все-таки пришла печальная информация о том, что он погиб, я ему (родственнику – ред.) позвонил, выразил соболезнования и предложил предоставить любую мою помощь посильную, какую могу дать ему и его родственникам. Он сказал в ответ, что сейчас в таком состоянии принять решение не может, и этот разговор перенесем на позже. Но он приветствует мое намерение, и скорее всего они с родней рассмотрят данное предложение", - сообщил бизнесмен.