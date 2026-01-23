https://ria.ru/20260123/novosibirsk-2069875178.html
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС - РИА Новости, 23.01.2026
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС
Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков заявил, что сразу же приехал на место ЧП, помогал сотрудникам МЧС и... РИА Новости, 23.01.2026
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков заявил, что сразу же приехал на место ЧП, помогал сотрудникам МЧС и предложил помощь родным погибшего, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.
Первомайский районный суд в пятницу заключил Туркова под стражу до 22 марта 2026 года. Он обвиняется по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
"Я когда ехал по городу, мне позвонили. Я сразу поехал на место происшествия. Подошел к сотрудникам МЧС
, спросил, в чем нужна моя помощь, они меня добавили в штаб, и я способствовал, помогал, чем мог", - рассказал Турков в суде.
Он также сказал, что постоянно находился на связи с родственником мужчины, который в итоге был извлечен из-под завалов и скончался.
"Когда все-таки пришла печальная информация о том, что он погиб, я ему (родственнику – ред.) позвонил, выразил соболезнования и предложил предоставить любую мою помощь посильную, какую могу дать ему и его родственникам. Он сказал в ответ, что сейчас в таком состоянии принять решение не может, и этот разговор перенесем на позже. Но он приветствует мое намерение, и скорее всего они с родней рассмотрят данное предложение", - сообщил бизнесмен.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске
на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.