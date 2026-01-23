Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ готов помогать пострадавшим

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ Сергей Турков, который не признает свою вину в оказании небезопасных услуг, заявил, что готов помогать пострадавшим и родственникам погибшего, а также содействовать следствию, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.

"Я искренне сожалею, что так произошло. Приношу соболезнования родственникам погибшего, потерпевшим, которые получили увечья... Моё большое желание, в первую очередь, помочь пострадавшим и родственникам погибшего. А также у меня есть дети, я их безумно люблю. Хотел бы видеть, как они растут, и заботиться о них", - сказал Турков, отвечая в суде на вопросы адвоката.

На вопрос защитника, верно ли утверждение, что он не признаёт свою вину, Турков ответил, что "всё верно".

В суде было озвучено, что у бизнесмена трое детей (два ребёнка от первого брака и один от второго), которым он помогает и активно участвует в их воспитании, а обеим бывшим жёнам платит алименты.

Турков также заявил, что намерен содействовать следствию в установлении причин обрушения здания, что он, по его словам, делал и сразу же после ЧП, передав следователям всё документы и свой телефон

Первомайский районный суд Новосибирска в пятницу арестовал до 22 марта Туркова, обвиняемого по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду 21 января в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.