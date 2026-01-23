https://ria.ru/20260123/novosibirsk-2069795859.html
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину - РИА Новости, 23.01.2026
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину
Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков не признает свою вину по обвинению в оказании небезопасных услуг, передает... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:35:00+03:00
2026-01-23T11:35:00+03:00
2026-01-23T11:35:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
дарья дмитриева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069311486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a77230f7a2877c28d588b2b5d41b2913.jpg
https://ria.ru/20260123/obrushenie-2069755562.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069311486_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_794ae9b7c1d700457a94f45e7b8eb716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, дарья дмитриева
Происшествия, Новосибирск, Россия, Дарья Дмитриева
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ Турков не признал вину
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков не признает свою вину по обвинению в оказании небезопасных услуг, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.
"Согласно протоколу допроса, вину Турков не признаёт", - сказала судья Дарья Дмитриева
.
Первомайский районный суд Новосибирска
в пятницу рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Туркову, обвиняемому по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду 21 января в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание по улице Наумова, 26 изначально было самовольной постройкой. Власти обращались в суд с требованием о сносе строения, однако собственник подал встречный иск о признании права собственности на объект. В итоге стороны заключили мировое соглашение, его утвердил суд. Таким образом, самовольно возведенное строение было узаконено.