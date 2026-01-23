Рейтинг@Mail.ru
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину - РИА Новости, 23.01.2026
11:35 23.01.2026
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину - РИА Новости, 23.01.2026
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину
Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков не признает свою вину по обвинению в оказании небезопасных услуг, передает... РИА Новости, 23.01.2026
Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков не признает свою вину по обвинению в оказании небезопасных услуг, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.
"Согласно протоколу допроса, вину Турков не признаёт", - сказала судья Дарья Дмитриева.
Первомайский районный суд Новосибирска в пятницу рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Туркову, обвиняемому по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду 21 января в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание по улице Наумова, 26 изначально было самовольной постройкой. Власти обращались в суд с требованием о сносе строения, однако собственник подал встречный иск о признании права собственности на объект. В итоге стороны заключили мировое соглашение, его утвердил суд. Таким образом, самовольно возведенное строение было узаконено.
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору
ПроисшествияНовосибирскРоссияДарья Дмитриева
 
 
