СК предъявил обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ
05:48 23.01.2026
СК предъявил обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
россия
новосибирская область
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 23 янв - РИА Новости. Следователи СК предъявили собственнику обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Собственнику предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Новосибирске после обрушения крыши ТЦ проверили 567 зданий
Вчера, 17:36
Ранее в прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что собственник помещения по улице Наумова Сергей Турков задержан на 48 часов. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В пятницу Первомайский районный суд рассмотрит вопрос об избрании Туркову меры пресечения.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
21 января, 16:20
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
