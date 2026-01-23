СК предъявил обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ

НОВОСИБИРСК, 23 янв - РИА Новости. Следователи СК предъявили собственнику обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«
"Собственнику предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)", - сообщили в ведомстве.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что собственник помещения по улице Наумова Сергей Турков задержан на 48 часов. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В пятницу Первомайский районный суд рассмотрит вопрос об избрании Туркову меры пресечения.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
21 января, 16:20