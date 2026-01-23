Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о состоянии уборщицы, пострадавшей в Нижнекамске
16:01 23.01.2026
В Минздраве рассказали о состоянии уборщицы, пострадавшей в Нижнекамске
Пострадавшая при нападении сотрудница лицея Нижнекамска и подросток остаются в больницах, их состояние не изменилось, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:01:00+03:00
2026-01-23T16:01:00+03:00
происшествия, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижнекамск, Следственный комитет России (СК РФ)
КАЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Пострадавшая при нападении сотрудница лицея Нижнекамска и подросток остаются в больницах, их состояние не изменилось, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
"Состояние пациентов не изменилось, им оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.
Лицей №37 в Нижнекамске, где произошло нападение - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Занятия в лицее в Нижнекамске идут штатно после нападения на уборщицу
Вчера, 10:34
Ранее минздрав сообщал, что пострадавшая женщина поступила в травматологическое отделение и находится в удовлетворительном состоянии на стационарном лечении, угрозы ее жизни нет.
Подросток был госпитализирован в детскую больницу.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее №37 в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК сообщили, что подросток сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.
Лицей №37 в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Фирму, охранявшую лицей, где ученик напал на уборщицу, штрафовали
22 января, 15:19
 
ПроисшествияНижнекамскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
