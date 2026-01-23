https://ria.ru/20260123/nizhnekamsk-2069902658.html
В Минздраве рассказали о состоянии уборщицы, пострадавшей в Нижнекамске
В Минздраве рассказали о состоянии уборщицы, пострадавшей в Нижнекамске - РИА Новости, 23.01.2026
В Минздраве рассказали о состоянии уборщицы, пострадавшей в Нижнекамске
Пострадавшая при нападении сотрудница лицея Нижнекамска и подросток остаются в больницах, их состояние не изменилось, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:01:00+03:00
2026-01-23T16:01:00+03:00
2026-01-23T16:01:00+03:00
происшествия
нижнекамск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
https://ria.ru/20260123/zanjatija-2069779909.html
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069604457.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижнекамск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Минздраве рассказали о состоянии уборщицы, пострадавшей в Нижнекамске
Минздрав: состояние пострадавшей в лицее в Нижнекамске уборщицы не изменилось