https://ria.ru/20260123/niderlandy-2069886613.html
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года - РИА Новости, 23.01.2026
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года
Европу ожидают еще три беспокойных года с президентом Дональдом Трампом в США, считает министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:55:00+03:00
2026-01-23T14:55:00+03:00
2026-01-23T14:55:00+03:00
в мире
сша
европа
нидерланды
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20250626/niderlandy-2025471891.html
сша
европа
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нидерланды, дональд трамп
В мире, США, Европа, Нидерланды, Дональд Трамп
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года
Глава МИД Нидерландов ван Вил предрек Европе три беспокойных года из-за Трампа