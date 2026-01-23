Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года - РИА Новости, 23.01.2026
14:55 23.01.2026
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года
Европу ожидают еще три беспокойных года с президентом Дональдом Трампом в США, считает министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил. РИА Новости, 23.01.2026
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года

Глава МИД Нидерландов ван Вил предрек Европе три беспокойных года из-за Трампа

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ГААГА, 23 янв - РИА Новости. Европу ожидают еще три беспокойных года с президентом Дональдом Трампом в США, считает министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.
"Этот президент отличается импульсивностью, склонностью к созданию хаоса... Что ж, я думаю, нас ждут еще три бурных года с ним", - приводит газета Algemeen Dagblad слова ван Вила в ответ на вопрос о том, что ожидать в ближайшие три года от Трампа.
Дональд Трамп находится на втором президентском сроке, который начался после его победы на выборах президента США 2024 года и инаугурации 20 января 2025 года. Срок его полномочий истекает 20 января 2029 года.
Королева Нидерландов передразнивает Трампа - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Королева Нидерландов подшутила над Трампом прямо в его присутствии
26 июня 2025, 00:48
 
