https://ria.ru/20260123/navodnenie-2069915642.html
У посольства нет данных о пострадавших россиянах при наводнении в Мозамбике
У посольства нет данных о пострадавших россиянах при наводнении в Мозамбике - РИА Новости, 23.01.2026
У посольства нет данных о пострадавших россиянах при наводнении в Мозамбике
Информации о пострадавших россиянах при наводнении в Мозамбике нет, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:41:00+03:00
2026-01-23T16:41:00+03:00
2026-01-23T16:41:00+03:00
мозамбик
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057615916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_881e5d548e7a6f13ea6d339ccc6bd41c.jpg
мозамбик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057615916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bcdfaeaddb1e19718bf5b8fc6657f85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мозамбик, в мире
У посольства нет данных о пострадавших россиянах при наводнении в Мозамбике
Посольство РФ: данных о пострадавших россиянах при наводнении в Мозамбике нет