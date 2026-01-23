Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает помощь Мозамбику в ликвидации последствий наводнений
16:30 23.01.2026 (обновлено: 16:50 23.01.2026)
Россия обсуждает помощь Мозамбику в ликвидации последствий наводнений
Россия и Мозамбик ведут переговоры об оказании помощи республике в ликвидации последствий наводнений, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 23.01.2026
россия, мозамбик, в мире
Россия, Мозамбик, В мире
© REUTERS / AMILTON NEVESВоеннослужащие оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Мозамбике
Военнослужащие оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / AMILTON NEVES
Военнослужащие оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Мозамбике
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия и Мозамбик ведут переговоры об оказании помощи республике в ликвидации последствий наводнений, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"Власти республики мобилизуют все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Активно ведутся переговоры с зарубежными партнерами об оказании помощи, включая Россию", - сказали агентству в посольстве.
Последствия наводнения - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В ЮАР эвакуировали более 600 человек из-за наводнений
15 января, 22:49
 
