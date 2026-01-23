https://ria.ru/20260123/navodnenie-2069910651.html
Россия обсуждает помощь Мозамбику в ликвидации последствий наводнений
Россия обсуждает помощь Мозамбику в ликвидации последствий наводнений - РИА Новости, 23.01.2026
Россия обсуждает помощь Мозамбику в ликвидации последствий наводнений
Россия и Мозамбик ведут переговоры об оказании помощи республике в ликвидации последствий наводнений, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 23.01.2026
