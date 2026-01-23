NYT написала о приближающемся распаде НАТО

Рейтинг@Mail.ru
16:40 23.01.2026
НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности, сообщила в пятницу газета New York Times. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
давос
европа
дональд трамп
нато
в мире, сша, давос, европа, дональд трамп, нато
В мире, США, Давос, Европа, Дональд Трамп, НАТО
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности, сообщила в пятницу газета New York Times.
"Ни у кого не должно быть сомнений: НАТО в том виде, какой мы знаем - альянс, который более 75 лет был краеугольным камнем трансатлантической безопасности, - подходит к концу", - говорится в публикации.
После Всемирного экономического форума в Давосе европейские лидеры смогли осознать, что США больше не заинтересованы в обеспечении безопасности в Европе и даже могут представлять для нее угрозу, добавила NYT.
Газета также отметила, что распад Североатлантического альянса не будет моментальным и "повлечет за собой всевозможные потрясения".
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на полях ВЭФ в Давосе, что Вашингтон никогда не нуждался в НАТО и ни о чем не просил альянс всерьез. Ранее Трамп говорил, что сомневается в готовности Североатлантического альянса прийти на помощь США в случае необходимости.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп напомнил участникам Давоса, как генсек НАТО называл его "папочкой"
21 января, 22:06
 
