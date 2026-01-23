https://ria.ru/20260123/nato-2069915187.html
NYT написала о приближающемся распаде НАТО
НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности, сообщила в пятницу газета New York Times. РИА Новости, 23.01.2026
NYT: НАТО подходит к концу на фоне изменения подходов США к безопасности