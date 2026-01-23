Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камышпрезиденту США Дональду Трампу на высказанные им сомнения в надежности союзников по НАТО, напомнив, что в союзнических миссиях в Афганистане и Ираке массово гибли польские солдаты.

Комментируя нарастающий в республике из-за слов Трампа скандал, глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал в социальной сети пост с фотографией стоящих рядом друг с другом улыбающихся президентов Польши и США, сопроводив снимок с саркастической надписью: "Верховный главнокомандующий точно напомнит о чести наших солдат".

Подразумевается, что польский лидер настолько дорожит отношениями с США, что не станет омрачать их заботой о достоинстве польских военнослужащих, которые участвовали в совместных с США и НАТО операциях.