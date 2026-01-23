Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил президенту США Дональду Трампу на высказанные им сомнения в надежности союзников по НАТО, напомнив, что в союзнических миссиях в Афганистане и Ираке массово гибли польские солдаты.
В недавнем интервью Fox News Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом, если мы когда-нибудь будем в них нуждаться". "Они нам никогда не были нужны. Мы никогда их ни о чем не просили. Знаете, они говорят, что отправили войска в Афганистан или и туда, и туда, и туда, и это правда. Но они оставались немного позади, подальше от линии фронта", - сказал американский лидер.
"Польша всегда была, есть и будет ответственным и надежным союзником, всегда готовым прийти на помощь в случае угрозы безопасности. Польская армия, плечом к плечу со своими союзниками, участвовала, среди прочего, в миссиях в Афганистане и Ираке. Сегодня она присутствует в миссиях и операциях под руководством НАТО. Трагические моменты гибели наших солдат показали, что мы готовы заплатить высшую цену за защиту международной безопасности и безопасности Польши. Эта жертва никогда не будет забыта и не может быть преуменьшена. Польша — надежный и проверенный союзник, и ничто этого не изменит", - написал министр в социальной сети Х.
Комментируя нарастающий в республике из-за слов Трампа скандал, глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал в социальной сети пост с фотографией стоящих рядом друг с другом улыбающихся президентов Польши и США, сопроводив снимок с саркастической надписью: "Верховный главнокомандующий точно напомнит о чести наших солдат".
Подразумевается, что польский лидер настолько дорожит отношениями с США, что не станет омрачать их заботой о достоинстве польских военнослужащих, которые участвовали в совместных с США и НАТО операциях.