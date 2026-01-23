Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 23.01.2026 (обновлено: 16:01 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/nato-2069894214.html
Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО
Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО - РИА Новости, 23.01.2026
Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО
Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил президенту США Дональду Трампу на высказанные им сомнения в надежности союзников по НАТО, напомнив, что... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:28:00+03:00
2026-01-23T16:01:00+03:00
нато
дональд трамп
в мире
афганистан
польша
сша
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
https://ria.ru/20260123/nato-2069702292.html
афганистан
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, дональд трамп, в мире, афганистан, польша, сша, владислав косиняк-камыш
НАТО, Дональд Трамп, В мире, Афганистан, Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш
Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО

Косиняк-Камыш призвал Трампа не преуменьшать жертву солдат в операциях НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил президенту США Дональду Трампу на высказанные им сомнения в надежности союзников по НАТО, напомнив, что в союзнических миссиях в Афганистане и Ираке массово гибли польские солдаты.
В недавнем интервью Fox News Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом, если мы когда-нибудь будем в них нуждаться". "Они нам никогда не были нужны. Мы никогда их ни о чем не просили. Знаете, они говорят, что отправили войска в Афганистан или и туда, и туда, и туда, и это правда. Но они оставались немного позади, подальше от линии фронта", - сказал американский лидер.
"Польша всегда была, есть и будет ответственным и надежным союзником, всегда готовым прийти на помощь в случае угрозы безопасности. Польская армия, плечом к плечу со своими союзниками, участвовала, среди прочего, в миссиях в Афганистане и Ираке. Сегодня она присутствует в миссиях и операциях под руководством НАТО. Трагические моменты гибели наших солдат показали, что мы готовы заплатить высшую цену за защиту международной безопасности и безопасности Польши. Эта жертва никогда не будет забыта и не может быть преуменьшена. Польша — надежный и проверенный союзник, и ничто этого не изменит", - написал министр в социальной сети Х.
Комментируя нарастающий в республике из-за слов Трампа скандал, глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал в социальной сети пост с фотографией стоящих рядом друг с другом улыбающихся президентов Польши и США, сопроводив снимок с саркастической надписью: "Верховный главнокомандующий точно напомнит о чести наших солдат".
Подразумевается, что польский лидер настолько дорожит отношениями с США, что не станет омрачать их заботой о достоинстве польских военнослужащих, которые участвовали в совместных с США и НАТО операциях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
Вчера, 08:00
 
НАТОДональд ТрампВ миреАфганистанПольшаСШАВладислав Косиняк-Камыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала