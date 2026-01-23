Рейтинг@Mail.ru
08:00 23.01.2026 (обновлено: 08:01 23.01.2026)
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
2026
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Тупая упертость наших экс-партнеров, конечно, поражает. Несмотря на действенное стремление России к миру, несмотря на ее многократно заявленное желание разрешить украинский кризис дипломатическим путем, европейские элиты совершенно не собираются менять свои планы в отношении нашей страны. Там по-прежнему помешаны на идее нанести нам "стратегическое поражение" и ищут для этого все новые методы.
Вот как это выглядит в свежем докладе трансатлантического аналитического центра CEPA — его сокращенную версию опубликовали в Foreign Affairs. Следите за руками: Россия якобы ведет против Запада "теневую войну". Этот термин наряду с "острой силой" пустили в ход английские и американские политологи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
Суть этой идеи в следующем: когда на Западе сходит с рельсов поезд, леваки-анархисты отключают электроснабжение в регионе или выходит в окно бедолага-эмигрант из России, западные СМИ поднимают дикий вой насчет "русской угрозы" и "теневой войны", которую якобы ведет Москва. Доказательств никаких, все на уровне highly likely. Везде шарит рука Москвы, это она — а не криворукие программисты — поломала систему Windows, подожгла Рейхстаг и заодно развалила часовню XIV века.
После журналистов вступает стройный хор политологов. "До каких пор мы будем это терпеть?" — поет этот ансамбль песни и пляски. Антироссийские санкции не работают, дипломатического осуждения мало. Давайте отвечать уже России по-настоящему, пускай это делает НАТО. И вы знаете, что предлагает натовцам CEPA?
"Автоматические цифровые и разведоперации против российских военных и спецслужб".
"Расширенный перехват (российских. — Прим. ред.) судов и самолетов, связанных с тайными операциями".
"Немедленные экономические и логистические санкции, реально ограничивающие военный потенциал России".
Если называть вещи своими именами, то это атаки на нашу инфраструктуру, теракты и диверсии. Это международный терроризм в полный рост, стыдливо прикрывшийся фиговым листком "кинетической войны".
Вы видите эту подмену? Сначала европейцы придумывают себе "русскую угрозу". А потом используют этот фейк, чтобы легитимизировать свою агрессию.
Под крики о том, что Москва ведет "теневую войну", окончательно обезумевшие доктора политических наук призывают НАТО вести диверсионную войну против России. И надеяться сохранить ее в тайне (это у них называется "стратегическая двусмысленность"), чтобы зачинщики смогли уйти от ответа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Срочно: НАТО наголову разгромит Россию, но Россия в течение недели победит
27 декабря 2025, 08:00
Тут же заявляется и цель этой агрессии — открыто и без экивоков. "Москва должна начать бояться. <...> Европа должна убедить Россию, что продолжение теневой войны приведет к поражению — как на Украине, так и в конфликте с Европой — и потенциально к краху режима".
Ну то есть опять "стратегическое поражение" России. Не так, так эдак. Не смогли добиться своего на поле боя, давайте начнем грозить кибератаками и терактами, закамуфлировав их красивыми словами.
Исторические параллели тут печальны и очевидны. Европа так яростно искала "руку Москвы" только в 30-х годах XX века. Гитлеровская пропаганда, не переводя духа, обвиняла наших предков в "разложении", "подрыве" и бесконечных заговорах. На коммунистов списывали все — взять хоть тот же поджог Рейхстага. Слоганом эпохи было: "Большевизм — это война без объявления войны".
По сути, СССР обвиняли в ведении "теневой войны", только тогда такой формулы не было.
В результате эта кампания легитимизировала для европейского обывателя нападение на СССР. Ну раз там живут такие варвары, то надо нести им освобождение, логично же?
Интересно, что безумные ученые из CEPA, доктора политических наук годами изучали и преподавали своим студентам международное право. Оно прямо запрещает государствам применять насилие в отсутствие ясно атрибутированного внешнего нападения. Государство X не имеет права применять силу против государства Y по каким-то подозрениям. Международное право не признает коллективной ответственности, прямо запрещает диверсии и теракты в качестве "самообороны", считает их тайный характер отягчающим обстоятельством.
Бредни CEPA, конечно, не повод для паники. Но и игнорировать их не стоит. Договариваясь с Западом, Россия не забывает впечатляющую историю наших долгих взаимоотношений. Европейским докторам политологии не стоит забывать, к чему всегда приводила нездоровая наглость их предков. Если что, из научных работ не получится построить домик и спрятаться в нем от прилета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря 2025, 08:00
 
РоссияЕвропаМоскваНАТОАналитика
 
 
